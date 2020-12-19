الحلبوسي بذكرى استشهاد قادة النصر: يجب اعادة النازحين والحفاظ على انجاز التحرير

2020/12/19 | 13:55 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، السبت، الى اعادة النازحين الى مناطق سكناهم، والمحافظة على الانتصار ضد داعش وانجاز التحرير.

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