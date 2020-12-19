قوباد طالباني يزور مقهى رضا علوان الثقافي

2020/12/19 | 13:55 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، جهوده لحل المشاكل في بغداد، فيما زار، الجمعة مقهى رضا علوان الثقافي في الكرادة.

ومازال الوفد المفاوض الذي يترأسه طالباني يواصل اجتماعاته في بغداد التي وصل اليها قبل 10 ايام لحل المشاكل، وقال نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان خلال مؤتمر صحفي: ان المشاكل كثيرة وليست فقط مسالة قانون العجز المالي والرواتب، فبعضها تعود الى القراءة الدستورية في البرلمان، فضلا عن التحضيرات لاجراء الانتخابات المبكرة، مضيفا ان هناك اجواء سياسية غير صحية في بغداد، وضغوطات سياسية على جميع الاطراف، لذلك فان عملية الحوار مع الحكومة الاتحادية لحل كافة المشاكل ليست سهلة، الا اننا متفائلون بالتوصل الى اتفاق ولن نعود من بغداد بدون اتفاق.

PUKmedia خاص

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