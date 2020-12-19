محمد بن راشد يطلق حسابه الرسمي على ’’تيك توك’’

2020/12/19 | 13:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداعلن نائب رئيس دولة الامارات العربية، محمد بن راشد ال مكتوم، اليوم السبت، اطلاق حسابه الرسمي على منصة ’’تيك توك’’.وكتب ال مكتوم في تغريدة له على ’’تويتر’’، "أطلقت اليوم حسابي الرسمي على منصة TikTok للتواصل الاجتماعي، الأسرع نمواً في العالم والتي تضم أكثر من ٨٠٠ مليون متابع".واضاف "نريد أن نكون حيث يكون الناس ..ونريد بناء محتوى عربي إيجابي ..ونريد أن نستمع للشباب ونُسمعهم قصتنا".

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