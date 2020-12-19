كتلة نيابية: رفع سعر الدولار سيخفض الرواتب 18% ونحذر من كارثة إقتصادية

2020/12/19 | 13:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد بينت كتلة النهج الوطني، اليوم السبت، ان رفع سعر الدولار في الموازنة سيخفض الرواتب 18%، فيما حذرت من كارثة اقتصادية واجتماعية حقيقية.وقالت الكتلة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “أصبنا بصدمة شديدة جراء الأرقام المتداولة والمسربة عن موازنة عام 2021، التي اشارت الى تقدير النفقات بمبلغ (150) تريليون، وإذا صحّت …

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