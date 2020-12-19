الأمم المتحدة تؤكد اهمية الحفاظ على لقاح (كورونا) في درجات حرارة مناسبة

2020/12/19 | 13:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / شددت منظمة الامم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" ، اليوم السبت، على ضرورة حفظ اللقاح الخاص بفايروس كورونا في درجة الحرارة الصحيحة ليظل فعّالاً.وقالت المنظمة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العرقية للانباء /نينا/، نسخة منه، أن "اليونسيف تستعد حالياً للتصدي لأحد أكبر التحديات في العالم وهو التوصيل الآمن لبليوني جرعة من لقاحات كوفيد-19 خلال السنة المقبلة".واضافت، انها "تسعى للمساعدة في إنهاء أسوأ مرحلة من هذه الجائحة لكونها أكبر موزع للقاحات في العالم".يذكر أن عددا من الشركات العالمية، كشركة "فايزر" الاميركية، و"بيونتيك" الالمانية وغيرها، بدأت بانتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا، حيث نالت عددا من تلك اللقاحات تصريحا بالمباشرة بتلقيح المواطنين به./انتهى8

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