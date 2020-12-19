فوز خالد جاسم بمنصب رئيس الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية/موسع

2020/12/19 | 13:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ فاز الزميل خالد حاسم بمنصب رئيس الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية بحصوله على ١٣٥ صوتا من اصل ١٤٢ خلال الانتخابات التي جرت بمقر نقابة الصحفيين العراقيين اليوم بحضور نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي.وفاز عدنان لفتة بمنصب نائب رئيس الاتحاد بحصوله على ١٠٦ اصوات ويوسف فعل لامانة السر بحصوله على ١٢٥ صوتا .كما فاز ٨ من من الزملاء بعضوية الهيئة الادارية للاتحاد وهم :سيف المالكي ١١٨صوتاعمار ساطع ١٠٠ صوتمؤنس عبدالله ٩٩ صوتاجعفر العلوجي ٨٨ صوتاميثم الحسني ٨٧ صوتاسمير السعد ٧١ صوتاجمعة ثامر ٦٣ صوتابلال زكي ٥٧.صوتا/انتهى9

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