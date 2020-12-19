مهرجان واسط السينمائي للأفلام القصيرة

2020/12/19 | 13:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع – فاطمة رحمة

انطلق يوم أمس الجمعة مهرجان واسط الدولي السينمائي للأفلام القصيرة بدورته الخامسة في محافظة واسط.

وذكرت مراسلة وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "مؤسسة (سنتر فن) للسينما والمسرح، أقامت المهرجان دورة (نصير شمة) على قاعة منتدى شباب النعمانية، برعاية إحدى الشركات الخاصة بالخدمات النفطية.

وأشارت إلى أن "الموسيقار نصير شمة حضر المهرجان وقال: يتضاعف الفرح مرات ومرات حين أتواجد في مدينتي مسقط رأسي الذي شهد يفاعتي وبلور شخصيتي فنياً واجتماعياً" ،مؤكداً أن "العراق كله بيتي وأهلي، وموسيقاي للعالم لكله".

وأضاف شمة: "أسعدتني هذه الالتفاتة ،وأملي بأن تزدهر السينما في العراق، وأن يأخذ فنانو المحافظات مكانتهم اللائقة..



محلياً وعالمياً" مبيناً أن: "السينما فن جمالي يتكامل بالموسيقى، فهما يصبا عطاءً مشتركاً في صنع الحضارة المعاصرة".

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