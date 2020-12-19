"الكتاب الأسود".. 1500 صفحة توثق انتهاكات ضد اللاجئين في أوروبا

2020/12/19 | 13:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دان تقرير أصدرته شبكة منظمات غير حكومية ويستند إلى نحو 900 شهادة العنف والإعادة القسرية غير القانونية للمهاجرين الذين تعرضوا للضرب أو السرقة أو إتلاف متعلقاتهم الشخصية وتمت مهاجمتهم بالكلاب على حدود الاتحاد الأوروبي.

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