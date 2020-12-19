العثور على “سفينة مهجورة” محملة بكمية كبيرة من الكوكايين

2020/12/19 | 13:59 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…

عثرت الشرطة في جزر مارشال على سفينة مهجورة ألقت بها أمواج المحيط الهادئ الى ساحل جزيرة مرجانية، الى ان المفاجئة كانت في العثور على كمية كبيرة من الكوكايين كانت مخبأة في السفينة.

السفينة التي يعتقد بأن أمواج المحيط قد جرفتها خلال رحلتها من أمريكا الجنوبية عثرت فيها قوات الأمن على كمية من الكوكايين وصفت بأنها الأكبر التي يتم مصادرتها.

وتصل قيمة شحنة الكوكايين التي عثر عليها على متن السفينة، وتزن 649 كيلوجراما ويصل ثمنها لنحو 80 مليون دولار أمريكي.

هذا وعثر أحد السكان المحليين في جزيرة أيلوك المرجانية على القارب البالغ طوله 5.5 أمتار، محاولا نقله الى أنه لم يتمكن من ذلك بسبب وزن الحمولة الكبير.

وبعد إجراء تحقيقات إضافية، اكتشفوا أكياسا من المخدرات مخفية في جزء من القارب.

وقال ريتشارد هيكسون، المدعي العام في جزر مارشال، إن القارب ربما انحرف عن مساره لأكثر من عام، ويحتمل أنه جاء من أمريكا الوسطى أو أمريكا الجنوبية، بحسب ما نقلت “بي بي سي”.

وقالت الشرطة إن المخدرات تم إحراقها، بإستثناء كيسين صغيرين أرسلا إلى إدارة مكافحة المخدرات في الولايات المتحدة من أجل إجراء فحوص عليهما.انتهى 25

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