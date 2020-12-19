بناء الأحزاب الماركسية ـــ اللينينية: السياقات، السيرورات، الأفكار والتجارب (القسم الأول) - الشرارة

2020/12/19 | 14:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الشرارة القسم الأولI - الإسهامات الأساسية لكارل ماركس (1818 - 1883) و فردريك انجلز (1820 - 1895) في نظرية الحزب الثوريتقديم :إن مسألة بناء الحزب الثوري الماركسي – اللينيني لذات راهنية في زماننا الملتهب هذا، حيث تتوسع رقعة الانتفاضات و التمردات باستمرار، في ظل أجواء الأزمة البنيوية العامة للرأسمالية، التي تزداد تعفنا و انحلالا إلى الحد الذي أصبحت خطرا محدقا بالبشرية و الطبيعة.هكذا، و عندما ......





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