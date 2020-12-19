2020/12/19 | 14:07 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، ان المهمةَ المقبلة هي في الحفاظ على إنجاز التحرير وعودة النازحين.وقال الحلبوسي خلال الحفل الذي أقامته كتلة السند الوطني النيابية، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي وعضو مجلس النواب السابق جمال جعفر (أبو مهدي المهندس) إن “قوى العمليةِ السياسيةِ اذا كانت جادة في الوفاء لقيم الشهداء ومن أدُّوا دوراً مميزاً واستراتيجياً في حياة الشعب، فإن المهمةَ القادمةَ هي في الحفاظ على إنجاز التحريرِ وعودةِ النازحين إلى ديارِهم والعملِ على مراجعةِ نظامِ العدالة الاجتماعية”.واضاف “نستذكر باعتزاز عالٍ الوقفات المشهودة والمواقف الوطنية المعهودة للشهيد الحاج أبي مهدي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحلبوسي: المهمةَ المقبلة هي الحفاظ على إنجاز التحرير وعودة النازحين first appeared on عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي: المهمةَ المقبلة هي الحفاظ على إنجاز التحرير وعودة النازحين) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي: المهمةَ المقبلة هي الحفاظ على إنجاز التحرير وعودة النازحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).