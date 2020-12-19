2020/12/19 | 14:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد ..

اكد الوزير والنائب السابق وائل عبد اللطيف , السبت , ان استبعاد الشركة الصينية في انشاء مشروع ميناء الفاو مبرراته غير حقيقية , مبينا ان إحالة المشروع للشركة الكورية تقف خلفه شبهات فساد.

وقال عبد اللطيف في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” المبررات التي سوقتها وزارة النقل وبعض الجهات التي لها علاقة بمشروع ميناء الفاو بشان استبعاد الشركة الصينية غير حقيقية ” , مؤكدا ان” الشركة الصينية تمتلك قدرات هائلة في انشاء المواني ولها اعمال مماثلة ” .

وأضاف ان ” إحالة مشروع ميناء الفاو الكبير الى الشركة الكورية تقف وراءه شبهات فساد , فضلا عن إرادة خارجية لاستبعاد الصين للمساهمة في المشاريع الاستراتيجية والحيوية في العراق”.

وكانت لجنة الخدمات النيابية دعت في وقت سابق، كافة القوى السياسية دعم مشروع ميناء الفاو الاستراتيجي والابتعاد عن المساجلات بالجوانب الفنية لكونه احد مرتكزات الاقتصاد الأساسية للبلاد.



انتهى / 25م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد اللطيف: شبهات فساد وإرادة خارجية تقف وراء إحالة ميناء الفاو للشركة الكورية ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد اللطيف: شبهات فساد وإرادة خارجية تقف وراء إحالة ميناء الفاو للشركة الكورية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).