إصابات كورونا في روسيا فوق الـ28 ألفا لليوم الثالث

2020/12/19 | 14:16 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]تجاوزت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا عتبة الـ28 ألفا لليوم الثالث على التوالي، فيما تخطى إجمالي عدد الوفيات جراء العدوى الـ50 ألفا.

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