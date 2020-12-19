جهاز الامن الوطني يعلن نتائج عملية ' رعد الليل'

2020/12/19 | 14:26 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن جهاز الامن الوطني يوم السبت، عن نتائج عملية " رعد الليل"، في العاصمة بغداد.

وجاء في بيان الجهاز، تابعه PUKmedia: ان العملية اطاحت بشبكة ارهابية قامت بالعديد من الاعمال الاجرامية.

واضاف: انه تم تفكيك احدى مفارز العبوات الناسفة في ديوان الجند والعاملة في قاطع شمال بغداد ضمن ما يسمى ولاية العراق الإرهابية.

واكد القبض على 5 عناصر ارهابية في قضاء الطارمية.

PUKmedia متابعة

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