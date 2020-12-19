2020/12/19 | 14:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع عشر حالات وفاة فقط..الصحة تعلن الموقف الوبائي لفايروس كورونا

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