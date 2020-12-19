إحباط محاولة تهريب أدوية بشرية في ميناء أم قصر الشمالي

2020/12/19 | 14:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

إعلام هيأة المنافذ الحدودية:

تمكنت هيأة المنافذ الحدودية منفذ ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة من ضبط حاويتين حجم 40 قدم مخالفة لضوابط الاستيراد داخل الحرم الكمركي.

تم الكشف على الحاويتين من قبل لجنة من الجهات ذات العلاقة وتبين وجود أدوية بشرية وبروتينات وكلينكس منتهية الصلاحية ومعدة للتهريب.

تم ختم الحاويتين بالختم الكمركي واحالتها الى الجهات القضائية المختصة.

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