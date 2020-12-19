بالفيديو.. العشرات يلاحقون ’’مطرباً كوميدياً’’ وسط حماية مشددة في كربلاء- عاجل

2020/12/19 | 14:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادتداولت وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، شريطاً مصوراً، يظهر فيه المطرب الكوميدي، سعدون الساعدي، وخلفه العشر ات ممن يحاولون الوصول اليه، وهم يصحون خلفه عبارات يذكرها الساعدي في رداته الشعبية.ويظهر في الشريط، سعدون الساعدي محاطاً بالعناصر الأمنية التي تحول دون عشرات الاشخاص الذين لاحقوه، في احدى الاماكن الترفيهية في محافظة كربلاء، دون ان يبدي المغني الشعبي اي تفاعل معهم، الأمر الذي فسره الكثيرون على انه انزعاج بسبب الطريقة التي بدت في تعاملهم معه، والعبارات التي اطلقت خلفه من قبيل ’’سعدون نريد صمون’’.

واشتهر سعدون الساعدي كمطرب شعبي، يحيي الحفلات الشعبية في بغداد، وعُرف بسبب أغانيه التي تفاعل الجمهور معها، وأحدثت انقساماً بين الجمهور، ما بين مؤيد وآخر معارض.

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