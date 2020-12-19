مستشار الأمن القومي يلتقي الملحق العسكري الإيراني في بغداد

2020/12/19 | 14:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ التقى مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم السبت، الملحق العسكري الإيراني في بغداد نوروز پور.وذكرت المستشارية في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" ان الأعرجي بحث مع الملحق العسكري الإيراني، تعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد وطهران، في المجالات الأمنية والعسكرية، وسبل تطويرها لما فيه مصلحة البلدين الجارين".كما جرى، خلال اللقاء، استعراض آخر التطورات الأمنية في المنطقة، وتبادل الرؤى والأفكار، من أجل الحفاظ على استقرار المنطقة، وتجنيبها المزيد من الأزمات.وأعرب نوروز پور، عن استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لاستمرار الدعم والتعاون مع العراق لمواجهة الإرهاب وتجفيف منابعه، لأمن واستقرار المنطقة./انتهى7

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