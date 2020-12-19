محافظ ميسان يفتتح علوة الخضر والفواكه النموذجية في المحافظة

2020/12/19 | 14:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / افتتح محافظ ميسان "علي دواي لازم" ، علوة الخضر والفواكه النموذجية في المحافظة".وتضم العلوة (45) مكتبا تسويقيا فضلا عن مرافق تجارية أخرى ".وقال المحافظ خلال الافتتاح" ان هذا المجمع يقع على الطريق الحولي خارج مدينة العمارة وبمساحة (17) دونما ويضم (45) مكتبا للتسويق ومكتب صيرفة ومصلى ومرآب لوقوف السيارات./انتهى

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