2020/12/19 | 14:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في لقطة مصورة أثارت الجدل، ظهر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وهو يقوم بتعديل ياقة قميص رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال زيارته لأنقرة التي بدأ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اردوغان يعدل ياقة قميص الكاظمي.. بادرة لطيفة ام رسالة سياسية!) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اردوغان يعدل ياقة قميص الكاظمي.. بادرة لطيفة ام رسالة سياسية!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).