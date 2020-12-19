صيد ثمين بقبضة الاستخبارات العراقية في بغداد..

2020/12/19 | 14:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم السبت، عن القاء القبض على "إرهابي" نصب وفجر عبوات ناسفة في العاصمة بغداد....

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