الفياض: سنبقى أوفباء لدماء الشهيدين المهندس وسليماني

2020/12/19 | 14:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض، اليوم السبت، أن الحشد سيكون وفياً لدماء الشهيدين ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني....

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