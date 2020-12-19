2020/12/19 | 14:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار ..

كشف مصدر في محافظة الانبار، السبت، عن وجود صفقات وتسويات سياسية لإغلاق ملفات الفساد المالي والاداري في التي ارتكبها مسؤولين في الحكومات المحلية السابقة .

وقال المصدر في تصريح لـ/ المعلومة/ ان ” مسؤولين متنفذين في الحكومة المركزية يعملون على اغلاق ملفات فساد مالي واداري ارتكبها مسؤولون محليون في الحكومات المحلية السابقة وهي مبالغ مالية ضخمة اختفت اثناء فترة الحكومات المحلية السابقة دون معرفة مصيرها “.

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان” اختفاء مبالغ مالية من ميزانية مجالس المحافظات سابقا لم يتم حسمها وجرى عمليات تسويف وصفقات سياسية تجري في الخفاء لصالح الكتل والاحزاب المتنفذة مقابل تنازلات عن المناصب ، مبينا ان” اموال طائلة اختفت من حسابات ديوان المحافظة ودوائر حكومية اخرى واغلقت بتسويات سياسية دون احالت المتورطين بعمليات فساد الى القضاء ، موضحا ان” متنفذين حركوا هذه القضايا ضد سياسيين لغرض الضغط عليهم للتنازل عن استحقاقاتهم مقابل غلق ملفاتهم بالتزامن مع قرب اجراء الانتخابات “.

يشار الى ان مجلس الانبار السابق صدرة بحق اعضاء اوامر استقدام ومثول امام المحاكم القضائية على خلفية اختفاء مبالغ مالية طائلة “.



انتهى / 12أ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن صفقات وتسويات لغلق ملفات فساد للحكومات المحلية في الانبار) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن صفقات وتسويات لغلق ملفات فساد للحكومات المحلية في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).