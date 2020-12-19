العراق يسجل 1307 إصابات جديدة بكورونا

2020/12/19 | 14:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا في العراق، حيث سجلت 1307 إصابات جديدة وتماثل 1914 حالة للشفاء و10 حالات وفاة.

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