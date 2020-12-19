الصحة تسجل 1307 إصابات جديدة بكورونا

2020/12/19 | 14:37 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نشرت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، الموقف الوبائي اليومي لجائحة فيروس كورونا المستجد في العراق.وجاء في الحصيلة اليومية، تسجيل الوزارة لـ 1307 إصابة جديدة في مختلف مناطق البلاد، كما تم تسجيل 10 حالة وفاة، وتماثل 1914حالة للشفاء.وأشارت الوزارة إلى أنها أجرت 31510 فحصا مختبريا لتشخيص فايروس كورونا خلال الـ (24) ساعة الماضية.

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