المنافذ تعلن احباط محاولة تهريب ادوية بشرية في ميناء ام قصر الشمالي

2020/12/19 | 14:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، انها تمكنت من احباط محاولة تهريب ادوية بشرية في ميناء ام قصر الشمالي.

وذكرت الهياة في بيان ان “هيأة المنافذ الحدودية منفذ ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة من ضبط حاويتين حجم 40 قدم مخالفة لضوابط الاستيراد داخل الحرم الكمركي”.

وبينت انه “تم الكشف على الحاويتين من قبل لجنة من الجهات ذات العلاقة وتبين وجود أدوية بشرية وبروتينات وكلينكس منتهية الصلاحية ومعدة للتهريب وتم ختم الحاويتين بالختم الكمركي واحالتها الى الجهات القضائية المختصة”.

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