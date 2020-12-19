100 قتيل من الجيش السوري وداعش في معارك استنزاف مستمرة

2020/12/19 | 14:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتواصل العمليات العسكرية ضمن مناطق متفرقة من البادية السورية، حيث يعمد تنظيم داعش الإرهابي إلى استنزاف قوات الجيش السوري والميليشيات الموالية له عبر كمائن وتفجيرات وهجمات مباغتة تتركز بمجملها ضمن مثلث حلب – حماة – الرقة، وبشكل أقل في بادية الرقة وحمص ودير الزور، فيما يحاول الجيش السوري الحد من نشاط التنظيم الكبير جداً وذلك بإسناد جوي مكثف من قبل طائراتها وطائرات روسيا الحربية، والتي تستهدف مناطق انتشار التنظيم بعشرات الغارات يومياً.ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان خسائر بشرية فادحة بين الطرفين منذ مطلع شهر ديسمبر (كانون الأول) الجاري، حيث قتل 64 عنصر من قوات الجيش السوري والمليشيات الموالية له في كمائن وتفجيرات واستهدافات واشتباكات ضمن البادية السورية، كما قتل 39 من عناصر تنظيم داعش في قصف جوي وبري واشتباكات، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود عشرات الجرحى في صفوف الطرفين بعضهم في حالات خطرة، كما وثق المرصد السوري خلال هذه الفترة مقتل أحد عناصر حزب الله الإرهابي.

وبذلك، بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس (آذار) 2019 وحتى يومنا هذا، 1084 قتيلاً من الجيش السوري والمسلحين الموالين له من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ145 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم داعش في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء.

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