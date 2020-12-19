نائب: الوفد الكردي يفتقد للنية الصادقة بحسم ملفي النفط والمنافذ

2020/12/19 | 14:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…اكد النائب عن تحالف الفتح عباس يابر، السبت، ان الوفد الكردي الذي وصل لبغداد ليس لديه اي نية حقيقية بحسم الخلاف بين كردستان والمركز حول قضية النفط والمنافذ الحدودية.وقال يابر في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “جلوس الوفد الكردي مع النواب والتفاهم معهم امر غير صحيح، بل يجب ان يتفاهم مع الحكومة وليس اعضاء مجلس النواب “، لافتا الى ان “الوفد الكردي لم يتوصل الى اتفاق نهائي بشأن ملف النفط والمنافذ”.واضاف ان “الوفد الكردي الذي وصل بغداد ليس لديه اي نية حقيقية بحسم الخلاف بين كردستان والمركز بشأن قضية النفط والمنافذ الحدودية وغير جاد في ذلك”، مبينا ان “كردستان لو كانت جادة فعلا بحسم الخلاف لكانت من الملتزمين بدفع اموال النفط والمنافذ”.واكدت لجنة الاقتصاد النيابية، الخميس الماضي، ان الحكومة ومجلس النواب طالبوا الوفد الكردي برئاسة قوباد طالباني بتقديم ارقام حقيقية عن عائدات النفط.وكشفت اللجنة المالية النيابية، الاثنين الماضي ، عن قيام حكومة اقليم كردستان بتهريب 200 الف برميل من النفط بشكل يومي.



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