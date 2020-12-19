عملية أمنية لمطاردة داعش في القيارة إثر معلومات عن خروقات محتملة

2020/12/19 | 14:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة عمليات نينوى انطلاق عملية أمنية واسعة تشارك فيها قوات الجيش والشرطة المحلية، بحثاً عن فلول تنظيم داعش في قرى الإمام والحاج علي واحليله والزاب السفلي التابعة لناحية القيارة جنوبي الموصل.

وقال الناطق باسم قيادة عمليات نينوى العقيد صالح الشريفي في تصريح صحفي إن العملية التي انطلقت فجر السبت مستمرة حتى تطهير المناطق المذكورة من العناصر الإرهابية، وذلك على خلفية ورود معلومات تفيد بتسلل عصابات داعش إلى تلك القرى.

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