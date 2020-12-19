حزب العمال: مقتل946 عسكريا تركيا في عمليات للحزب خلال العام الجاري

2020/12/19 | 14:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف حزب العمال الكردستاني، عن حصيلة عملياته العسكرية ضد القوات التركية خلال العام الجاري.

قوات حماية الشعب وهي الجناح العسكري للحزب قالت في تقرير، انها نفذت منذ مطلع العام الجاري ثلاث مئة وثلاث وتسعين عملية عسكرية داخل تركيا، وعلى أراضي إقليم كردستان، اسفرت عن قتل تسع مئة وستة وأربعين من الجنود الاتراك، مقابل مقتل مئتين وسبعة وعشرين من مقاتلي الحزب، مبينة ان تركيا قامت ردا على ذلك بمئتين وخمسة وسبعين هجوما جويا ومئة وعشرين عملية عسكرية ضد مقرات وعناصر الحزب.

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