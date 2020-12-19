18 مليون دولار ارباح الخطوط الجوية خلال الشهر الجاري

2020/12/19 | 14:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكد وزير النقل ناصر الشبلي، أن الخطوط الجوية حققت أكثر من 18 مليون دولار أرباحاً هذا الشهر.

وقال الشبلي في تصريح اوردته وكالة الانباء الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "التقرير الشهري للخطوط الجوية العراقية يظهر تطوراً حقيقياً في عمل الشركة، وأنها حققت 18 مليون دولار خلال الشهر الحالي"، لافتاً إلى أن "جائحة كورونا أثرت بشكل كبير في عمل الشركة في المدة السابقة".

وأضاف: "الخطوط الجوية العراقية بدأت تحقق تطوراً، ولكن ليس بمستوى الطموح"، موضحاً أن "لديه بعض المهام وبعد إنجازها سيتجه للخطوط الجوية والتعاون مع مديرها لتطوير العمل في الشركة قريباً".

وأشار الشبلي إلى أن "(اول أمس الخميس) انطلقت أول طائرة من بغداد إلى مدينة دوسلدورف الألمانية ،وهي أول رحلة عراقية بعد انقطاع طويل وهو استمرار للطيران العراق إلى أوروبا".

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