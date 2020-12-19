كورونا.. تسجيل 10 وفيات جديدة فقط في العراق

2020/12/19 | 14:57 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية يوم السبت، عن الموقف الوبائي لفايروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: انه تم تسجيل 10 وفيات بفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية، لافتة الى ان الاصابات الجديدة بلغت 1307 حالة.

واضاف البيان: ان عدد حالات الشفاء 1914 حالة، وكما جدول الموقف الوبائي ادناه.

PUKmedia عن اعلام وزارة الصحة

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