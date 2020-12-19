المالية النيابية تكشف عن نية الحكومة اعلان الافلاس رسميا مطلع 2021

2020/12/19 | 14:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

كشفت اللجنة المالية النيابية، السبت، عن نية الحكومة اعلان الافلاس مطلع العام المقبل، مبينة انها لجأت الى سعر صرف الدولار لتفادي الاعلان عن الافلاس.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية عبد الهادي السعداوي لـ/المعلومة/ ان “الحكومة الحالية فشلت في جميع الخطوات لإنقاذ البلاد من الازمة المالية نتيجة السياسة المالية الفاشلة التي اتبعتها”.

واضاف ان “الحكومة كانت تنوي الاعلان عن الافلاس بشكل رسمي مطلع عام 2021″، مشيرا الى ان ” الحكومة لجات الى خطوات المتضرر منها المواطن لتفادي الافلاس”.

واوضح السعداوي ان “واحدة من هذه الخطوات رفع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي”، مشيرا الى انه “حل اني وسيتضرر منه الدينار العراقي”.انتهى25و

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