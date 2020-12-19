اصابات كورونا تحافظ على مستوى مرتفع في الموقف الوبائي.. وموجة الانخفاض تتحول إلى حقل جديد

2020/12/19 | 15:03 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشف الموقف الوبائي لفيروس كورونا في العراق اليوم السبت، عن استمرار الاصابات بتسجيل ارقام مستقرة حول الالف و300، فيما شهدت حالات الوفاة انخفاضا ملحوظا.

واعلنت ووزارة الصحة الموقف الوبائي مؤكدة تسجيل 1307 اصابة جديدة، مقابل 1914 حالة شفاء وتسجيل 10 حالات وفاة فقط.

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