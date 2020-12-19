أكثر من ألفي حريق في سوريا عام 2020

2020/12/19 | 15:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

كشفت وزارة الزراعية السورية أن عدد الحرائق التي شهدتها البلاد خلال العام الجاري بلغ 2480 حريقا وشمل 4 محافظات.

وأوضحت الوزارة أن الحرائق التي شهدتها محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة توزعت ما بين 2115 حريقا في الأراضي الزراعية و365 حريقا في المناطق الحراجية، ونتجت عن ظروف جوية أو نشاطات بشرية وإهمال، كما نقلت صفحة الوزارة في الفيسبوك عن مدير الحراج فيها حسان فارس.

وتشمل الإحصاءات الحرائق التي نشبت خلال الفترة ما بين 8 و12 أكتوبر الماضي، والتي أعلنت وزارة الداخلية القبض على مجموعة من 39 شخصا قالت إنهم أشعلوا عمدا تلك الحرائق بدعم وتمويل من “جهات خارجية”، إضافة إلى 48 ضبطا نظمتها وزارة الزراعة للحرائق الحرجية الناتجة عن “تحريق زراعي”.

وعن الأسباب الأخرى للحرائق، أضاف فارس أن “باقي الحرائق ناتجة عن مقاصد السياحة البيئية ومرتادي المواقع الحرجية بقصد الاستجمام، والصيد والكهرباء ومكبات القمامة، ورمي أعقاب السجائر على الطرقات العامة، ومنها مجهولة الأسباب”

وقال فارس إن الوزارة عملت على إخماد تلك الحرائق بجهود عناصر مراكز حماية الغابات في تلك المحافظات وبمؤازرة مراكز حماية الغابات في المحافظات الأخرى، بالإضافة إلى عناصر أفواج الإطفاء والدفاع المدني وأفراد الجيش العربي السوري.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت منذ أيام القبض على 39 شخصا قالت إنهم نفذوا الحرائق التي شهدتها 3 محافظات سورية وأنهم “كانوا يتلقون أموالا من جهات خارجية”.

وحسب إحصاءات رسمية أصدرتها وزراة الزراعة في 20 من أكتوبر الماضي فقد تضرر 252 قرية نتيجة الحرائق التي اندلعت في تلك المحافظات، إضافة إلى حرائق شهدتها منطقة الغاب في ريف حماة خلال شهر سبتمبر الماضي.

وقالت الوزارة إن عدد الأشجار المثمرة المتضررة بلغ مليونين و100 ألف شجرة.



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