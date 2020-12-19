2020/12/19 | 15:28 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت هيئة الجمارك، السبت، احباط محاولة تهريب أدوية بشرية في ميناء أم قصر الشمالي.

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