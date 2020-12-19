العتبة الحسينية: صرفنا أكثر من 3 مليار دينار في إجراء العمليات الجراحية المجانية خلال عام 2020

2020/12/19 | 15:28 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت العتبة الحسينية، اليوم السبت، صرف أكثر من 3 مليار دينار عراقي في إجراء عمليات جراحية مجانية خلال العام الحالي 2020.

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