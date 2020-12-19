مجلس الوزراء يؤجل التصويت على الموازنة المالية

2020/12/19 | 15:28 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأجل تصويت مجلس الوزراء الاتحادي على الموازنة المالية لعام 2021 الى يوم غد الاحد.

واوضح مصدر مطلع لـPUKmedia: ان الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء بشأن الموازنة الاتحادية، انعقدت اليوم برئاسة رئيس المجلس مصطفى الكاظمي، موضحا، ان المجلس قرر تأجيل التصويت على الموازنة الجديدة الى يوم غد الاحد.

PUKmedia خاص

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