المحمداوي: البنك المركزي أخفق في إيقاف تدهور صرف العملة

2020/12/19 | 15:29 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكد النائب عن كتلة النهج الوطني جمال المحمداوي، السبت، ان البنك المركزي اخفق في إيقاف تدهور صرف العملة، فيما دعا إلى مساءلة البنك بسبب "هذا التخبط".

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