10 حالات وفاة فقط بالفيروس القاتل في العراق.. وارتفاع مؤشر الشفاء

2020/12/19 | 15:32 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت الحصيلة إلى 583 ألف إصابة

الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" في العراق، الثلاثاء، إلى أكثر من 583 ألف حالة.

سجل العراق أكثر من 1300 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 19 كانون الأول/ديسمبر، وتضمن تسجيل 1307 إصابات، و10 حالات وفاة فقط خلال 24 ساعة، وهي أدنى حصيلة يومية لضحايا الفيروس منذ أشهر.

وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 1914 حالة تماثل إلى الشفاء بنسبة 89%، فيما بلغ عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج أكثر من 51 ألف شخص، 184 منهم تحت العناية المركزة.

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