مجلس الوزراء يستكمل مناقشة الموازنة يوم غد الأحد

2020/12/19 | 15:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

يستكمل مجلس الوزراء مناقشة موازنة العام 2021 يوم غد الأحد.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن " مجلس الوزراء قرر استكمال مناقشة الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2021، يوم غد الأحد" .

وكان مراسل وكالة الأنباء العراقية(واع) قد افاد بأن مجلس الوزراء قرر تأجيل التصويت على الموازنة الى يوم غد الأحد.

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