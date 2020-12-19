توترات مستمرة على الحدود.. هل تدخل السودان حربا مع إثيوبيا؟

2020/12/19 | 15:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال الأسابيع الماضية، ارتفعت حدة التوترات الحدودية بين إثيوبيا والسودان، وبدأت طبول الحرب تدق بين البلدين، بعد مقتل 4 أفراد من الجيش السوداني في هجوم للميليشيات الإثيوبية.

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