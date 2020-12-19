2020/12/19 | 15:33 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، قائمة تشكيلة فريقه لمباراة كريستال بالاس، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.ويحل ليفربول ضيفا على كريستال بالاس على ملعب “سيلهرست بارك”.وجاءت المفاجأة بتواجد نجم “الريدز”، المصري محمد صلاح، على مقاعد البدلاء.وأتت تشكيلة الفريق الإنكليزي على الشكل التالي: أليسون – ماتيب – روبرتسون – أرنولد – فاينالدوم – هندرسون – فابينيو – كيتا – فيرمينو – مينامينو – ماني.وإذا كان ليفربول سيدا مطلقا على أرضه منذ أكثر من 3 سنوات حيث لم يخسر في 66 مباراة تواليا على “أنفيلد”، فإنه حصد 7 نقاط فقط من […]

ظهرت المقالة كلوب يصدم صلاح قبل مباراة كريستال بلاس الليلة أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كلوب يصدم صلاح قبل مباراة كريستال بلاس الليلة) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كلوب يصدم صلاح قبل مباراة كريستال بلاس الليلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).