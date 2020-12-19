المخاوف تتحول لحقيقة: البرلمان “يخلي ذمته” مبكرًا من تأخير راتب الشهر المقبل: أمر وراد

2020/12/19 | 15:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

قال النائب عبد الخالق العزاوي، اليوم السبت، إن تأخير دفع رواتب موظفي الدولة للشهر المقبل أمر وارد جداً.

وذكر العزاوي، إن “الحكومة قادرة على تسديد رواتب الشهر المقبل إذا كانت جادة في صرفها والمبالغ موجودة لديها، لكن ربما لديها وجه نظر أخرى وهذا ما يفسر ربط حسم التصويت على موازنة 2021 بدفع الرواتب”.

وأضاف، أن “أي تأخير بدفع الرواتب تتحمله الحكومة باعتبارها الجهة التنفيذية، لكنها للأسف دفعت بوصلة الرأي العام حيال البرلمان وكأنه هو من يقف وراء تأخر تسديد الرواتب رغم أنه مهمته تشريعية رقابية وليس تنفيذية، لافتا إلى أن تأخير تسديد الرواتب وارد جدا في ظل المستجدات الأخيرة حيال تسريبات الموازنة التي لم تصل حتى الان إلى مجلس النواب ما يعني أن أي تأخير قادم في دفع الرواتب تتحمله الحكومة لوحدها”.

وعقد مجلس الوزراء، في وقت سابق اليوم السبت، جلسة استثنائية برئاسة رئيس المجلس، مصطفى الكاظمي، لمناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان مقتضب، أن “مجلس الوزراء عقد جلسة استثنائية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2021”.

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