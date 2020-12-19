‏مجلس الوزراء يقرر إستكمال مناقشة موازنة 2021 غداً الأحد

2020/12/19 | 15:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قرر مجلس الوزراء، إستكمال مناقشة الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2021، يوم غد الأحد.وكان مجلس الوزراء، عقد جلسة استثنائية برئاسة مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2021.

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