الأعرجي يبحث مع الملحق العسكري الإيراني تعزيز العلاقات الثنائية

2020/12/19 | 15:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد استقبل مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم السبت، الملحق العسكري الإيراني في بغداد نوروز پور، وبحث معه تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.وذكر بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الأعرجي بحث مع الملحق العسكري الإيراني، تعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد وطهران، في المجالات الأمنية والعسكرية، وسبل تطويرها لما فيه مصلحة …

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