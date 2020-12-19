كركوك تصل اربعة الاف مسحة للكشف المبكر عن الاصابات بكورونا يوميا

2020/12/19 | 15:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/اعلن مدير عام صحة كركوك عن وصول عدد المسحات للكشف عن الاصابات بفيروس كورونا الى اربعة الاف مسحة باليوم .وقال الدكتور نبيل حمدي ، ان الهدف من الزيادة في اخذ المسحات هو الكشف المبكر عن الاصابات و للحد من انتشار الوباء بشكل أكبر في المحافظة ./انتهى

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