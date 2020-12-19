القبض على / 4 / مطلوبين وفق قانون مكافحة الارهاب في ديالى

2020/12/19 | 15:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / القت قوات من شرطة ديالى القبض على / 4 / أرهابيين بعمليات امنية نفذت في مناطق متفرقة داخل المحافظة .وقال العميد نهاد المهداوي المتحث الاعلامي باسم قيادة الشرطة لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان قوات من الشرطة وبناء على معلومات استخبارية تمكنت من القبض على / 4 / مطلوبين وفق قانون مكافحة الارهاب بعمليات امنية نفذت في / 3 / مدن في محافظة ديالى ./انتهى

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