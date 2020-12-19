عاجل: مجلس الوزراء يؤجل التصوت على الموازنة ليوم غد الاحد

2020/12/19 | 15:42 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قرر مجلس الوزراء، اليوم السبت، تأجيل التصويت على موازنة سنة 2021 إلى يوم غد الأحد.وذكر بيان مقتضب لمجلس الوزراء، أنه “تقرر استكمال مناقشة الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية / 2021، يوم غد الأحد”.

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