نائب يؤكد إخفاق البنك المركزي في إيقاف تدهور العملة: معاملات نقدية مشبوهة

2020/12/19 | 15:46 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد انتقد النائب جمال المحمداوي، بشدة منهج البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية للبلد الذي سبب انخفاضا شديدا في قيمة سعر صرف العملة العراقية مقابل العملات الأجنبية وترك اثرا بالغا على معيشة المواطنين.وقال المحمداوي في بيان تقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “البنك المركزي انحرف عن أهدافه المرسومة له في القانون رقم …

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